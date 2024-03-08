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Макрон может ввести войска на Украину, если фронт СВО сдвинется на запад

Макрон может ввести войска на Украину, если фронт СВО сдвинется на запад

Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. Об этом сообщил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель после встречи с президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Макрон - холуйствующий ДУРАК!!
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4 час.
Nikolay Zakharov
Макрон, в Африке со своим воинством не смог с нашим ЧВК справиться,а здесь регулярная армия, что они смогут большой вопрос,
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4 час.
Boris Borisov
И... если Макрон введёт войска , что будут делать наши державные соплежуи: -проявят озабоченность !?       /// Вы не смеете перечить ! Потому, что В С Е  наши красные линии оказались говном ничего не стоящим ! Покажите мне идиота в России , который верит в красные линии правительства !? Ну, как же можно обсирать свой народ ! Вы , что , суки , дожидаетесь.? - Вилы !?
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2 час.

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