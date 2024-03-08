Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. Об этом сообщил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель после встречи с президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.
Макрон может ввести войска на Украину, если фронт СВО сдвинется на запад
Комментарии
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лл
лина любимцева
Макрон - холуйствующий ДУРАК!!
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4 час.
Nikolay Zakharov
Макрон, в Африке со своим воинством не смог с нашим ЧВК справиться,а здесь регулярная армия, что они смогут большой вопрос,
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4 час.
Boris Borisov
И... если Макрон введёт войска , что будут делать наши державные соплежуи: -проявят озабоченность !? /// Вы не смеете перечить ! Потому, что В С Е наши красные линии оказались говном ничего не стоящим ! Покажите мне идиота в России , который верит в красные линии правительства !? Ну, как же можно обсирать свой народ ! Вы , что , суки , дожидаетесь.? - Вилы !?
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2 час.
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