Макрон может ввести войска на Украину, если фронт СВО сдвинется на запад

Boris Borisov

И... если Макрон введёт войска , что будут делать наши державные соплежуи: -проявят озабоченность !? /// Вы не смеете перечить ! Потому, что В С Е наши красные линии оказались говном ничего не стоящим ! Покажите мне идиота в России , который верит в красные линии правительства !? Ну, как же можно обсирать свой народ ! Вы , что , суки , дожидаетесь.? - Вилы !?