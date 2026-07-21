Росавиация сняла ограничения на рейсы в аэропорту Внуково

Росавиация сняла ограничения на обслуживание рейсов в аэропорту Внуково. Ранее в течение семи часов аэропорт принимал и отправлял самолеты по согласованию с органами в связи с ограничением использования воздушного пространства.
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