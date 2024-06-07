США оценили возможную угрозу из-за визита российских кораблей на Кубу

США не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу, но будут внимательно следить за ситуацией Соединенные Штаты осведомлены о визите отряда российских кораблей на Кубу, но не считают его угрозой своей национальной безопасности, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джон Кирби.