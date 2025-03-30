Трамп продолжает настаивать на агрессивных мерах для фундаментальной трансформации экономики США

Дональд Трамп призывает своих старших советников активизировать тарифную политику в преддверии 2 апреля — даты, которую он определил как ключевой момент для масштабной эскалации глобальной торговой войны.
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