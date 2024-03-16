Котопёс недели: возьмите из приюта жизнерадостного пса Тедди или мурластого кота Апельсина

Два крутейших питомца ждут своих людей в столичных приютах. фото: Приют Бирюлево / Приют ПечатникиСколько будет жива рубрика «Котопёс недели», столько раз мы повторим: из приютских животных получаются самые любящие и любимые домашние питомцы! Не говоря уже о том, что, взяв животное из приюта, вы измените сразу две жизни к лучшему — жизнь питомца и свою.