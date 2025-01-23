В Тульской области суд вынес приговор участнику этнической ОПГ

В Новомосковске завершились судебные разбирательства в отношении мигранта-рецидивиста, которого признали виновным в незаконном обороте оружия, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.
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