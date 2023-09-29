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В Новосибирске приставы объявили в розыск злостного неплательщика алиментов

В Новосибирске приставы объявили в розыск злостного неплательщика алиментов

Мужчина накопил долг перед 9-летним сыном более 1 млн рублей.Судебные приставы в Новосибирской области объявили в розыск 41-летнего Сергея Аладьева, который задолжал своему 9-летнему сыну один миллион 62 тысячи рублей.

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