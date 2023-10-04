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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Самые упрямые. Эпидемиолог рассказала, кого труднее всего убедить привиться от гриппа

Самые упрямые. Эпидемиолог рассказала, кого труднее всего убедить привиться от гриппа

По словам врача, людям из этой сферы вакцинация просто необходима Несмотря на то, что в 2023 году жители Алтайского края очень активно вакцинируются от гриппа, есть категория упрямых граждан, до последнего не желающих ставить прививку.

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