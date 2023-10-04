Самые упрямые. Эпидемиолог рассказала, кого труднее всего убедить привиться от гриппа

По словам врача, людям из этой сферы вакцинация просто необходима Несмотря на то, что в 2023 году жители Алтайского края очень активно вакцинируются от гриппа, есть категория упрямых граждан, до последнего не желающих ставить прививку.
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