Корабли в огне, бункеры в пыль: ВС РФ добрались до секретов Украины

Российская армия перешла к тотальному уничтожению логистики противника и его тыловых баз. В Черном море ликвидированы два сухогруза с натовским оружием, а в Херсоне подземный бункер стал братской могилой для элитного подразделения ВСУ.
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