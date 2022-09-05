Газета.ру

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Адвокат предупредила, что за выход на балкон голым грозит тюремный срок до 12 лет

Адвокат предупредила, что за выход на балкон голым грозит тюремный срок до 12 лет

Адвокат МКА "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова предупредила, что находящийся в квартире в голом виде и замеченный с улицы ребенком человек может быть обвинен в развратных действиях и лишиться свободы сроком до 12 лет без весомых доказательств.

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