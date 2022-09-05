Адвокат предупредила, что за выход на балкон голым грозит тюремный срок до 12 лет

Адвокат МКА "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова предупредила, что находящийся в квартире в голом виде и замеченный с улицы ребенком человек может быть обвинен в развратных действиях и лишиться свободы сроком до 12 лет без весомых доказательств.