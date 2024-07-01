Роскомнадзор заблокировал сайт BAbook за продажу запрещенной книги

Доступ к популярному книжному сайту BAbook стал недоступен для пользователей России. Это решение было принято после того, как на платформе стали продаваться книги, которые не были официально опубликованы в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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