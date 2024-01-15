Почему человек ленится: главные причины назвала психолог из Новосибирска

По мнению учёного, лень может быть защитной реакцией организма.Доцент кафедры сравнительной психологии Института медицины и психологии Новосибирского государственного университета Елена Дорошева рассказала о главных причинах лени, которая возникает у сибиряков.
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