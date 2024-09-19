Bloomberg: Харрис может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Вице-президент США и кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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