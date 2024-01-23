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Daily Storm

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Надеждин собрал 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России

Надеждин собрал 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России

Пока неизвестно, выполнил ли выдвиженец все требования, поскольку от каждого региона нужно не более 2500 подписейШтаб экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина собрал 100 тысяч подписей для его регистрации кандидатом в президенты России.

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