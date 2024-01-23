Надеждин собрал 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России

Пока неизвестно, выполнил ли выдвиженец все требования, поскольку от каждого региона нужно не более 2500 подписейШтаб экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина собрал 100 тысяч подписей для его регистрации кандидатом в президенты России.
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