Надеждин собрал 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России

Пока неизвестно, выполнил ли выдвиженец все требования, поскольку от каждого региона нужно не более 2500 подписейШтаб экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина собрал 100 тысяч подписей для его регистрации кандидатом в президенты России.