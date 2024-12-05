Правительство Франции готовится уйти в отставку

Премьер-министр Франции Мишель Барнье может уйти в отставку уже в эту пятницу, 6 декабря, после того, как ультраправые и левые законодатели проголосовали за отставку его правительства, ввергнув Францию во второй серьезный политический кризис за последние шесть месяцев, сообщает Reuters.
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