Правительство Франции готовится уйти в отставку

Премьер-министр Франции Мишель Барнье может уйти в отставку уже в эту пятницу, 6 декабря, после того, как ультраправые и левые законодатели проголосовали за отставку его правительства, ввергнув Францию во второй серьезный политический кризис за последние шесть месяцев, сообщает Reuters.