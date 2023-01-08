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Брусникина о допуске мужчин к групповому синхронному плаванию в Париже-2024: «Наверное, это придаст драйва нашему виду спорта. Будет интересно»

Президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина прокомментировала информацию о том, что мужчинам разрешили участвовать в групповом синхронном плавании на Олимпиаде-2024 в Париже.

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