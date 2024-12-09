Что происходит в новгородской «Барселоне»?

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов ЖК «Барселона» в Великом Новгороде.
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