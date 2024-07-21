В ближайшую среду северо-восточную часть Астрахани отключат от холодной воды

Это связано с подключением к действующим сетям отремонтированный аварийный участок водоснабжения. МУП «Астрводоканал» сообщает, что 24 июля в северо-восточной части Астрахани будет отключено холодное водоснабжение в связи с подключением вновь проложенного участка водопровода к действующим сетям водоснабжения.