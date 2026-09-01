"Война проиграна два года назад". Путин сказал о "завершении конфликта"

Президент России заявил, что страна продвигается в вопросе завершения украинского конфликта. Тем временем Зеленский жалуется - мол, Путин не хочет завершать боевые действия по ЛБС.
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