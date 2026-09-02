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В Твери росгвардейцы отработали сценарий отражения атаки на телерадиоцентр

В Твери росгвардейцы отработали сценарий отражения атаки на телерадиоцентр

В Твери росгвардейцы отработали навыки реагирования на сигнал «тревога» на объекте телерадиоцентра. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области провели плановое тактико-специальное занятие на базе Тверского областного радиотелевизионного передающего центра.

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