"Это должно было пойти на корм свиньям": Поляки пришли в бешенство, когда случайно узнали, чем их накормили украинцы

Игорь Василевский

Укры и закон? Это то же самое, что говорить - честный вор. Крадет не все, пару зерен оставляет. Из того, что в карманыне влезло. Да, и откуда уних ядовитые пестициды и прочая химия? У них же на это грошей нема!