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"Это должно было пойти на корм свиньям": Поляки пришли в бешенство, когда случайно узнали, чем их накормили украинцы

В Польше разразился очередной скандал, связанный с деятельностью их непутёвых "жовто-блакитных" соседей.

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Комментарии
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Tania Еременко
Свиньям - свинячий хлеб. Браво укры! Отличились!
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1 час.
Игорь Василевский
Укры и закон? Это то же самое, что говорить - честный вор. Крадет не все, пару зерен оставляет. Из того, что в карманыне влезло. Да, и откуда уних ядовитые пестициды и прочая химия? У них же на это грошей нема!
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44 мин.
TK
Tatiana Krasovskaia
По барину и говядина, как гласит старая пословица
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41 мин.

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