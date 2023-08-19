"Это должно было пойти на корм свиньям": Поляки пришли в бешенство, когда случайно узнали, чем их накормили украинцы
В Польше разразился очередной скандал, связанный с деятельностью их непутёвых "жовто-блакитных" соседей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Свиньям - свинячий хлеб. Браво укры! Отличились!
Укры и закон? Это то же самое, что говорить - честный вор. Крадет не все, пару зерен оставляет. Из того, что в карманыне влезло. Да, и откуда уних ядовитые пестициды и прочая химия? У них же на это грошей нема!
По барину и говядина, как гласит старая пословица
Свежие комментарии