NatComms: королевский свистун из Новой Гвинеи выделяет антимикорбные вещества

Немецкие ученые из Института фармацевтических исследований имени Гельмгольца обнаружили компоненты для новых лекарств в оперении тропической птицы Pachycephala schlegelii, также известной как королевский свистун.
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