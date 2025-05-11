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Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет «Зенит» в 3-й игре серии

Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет «Зенит» в 3-й игре серии

«Локомотив-Кубань» (4) на домашней арене попытается сократить отставание в серии с «Зенитом» (1). Единая лига ВТБ Плей-офф 1/2 финала (до 4 побед) Локомотив-Кубань – Зенит Дата проведения 11 мая, 14.

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