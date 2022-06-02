Мировое обозрение

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План создания под эгидой Лондона новой «Малой Антанты» на Востоке Европы обречен на провал

План создания под эгидой Лондона новой «Малой Антанты» на Востоке Европы обречен на провал

Экстравагантный британский премьер Борис Джонсон продолжает фонтанировать новыми геополитическими идеями, словно пытаясь отвлечь внимание от приближающейся к нему угрозы принудительной отставки из-за череды тянущихся за ним «разгульных» скандалов.

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