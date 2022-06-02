План создания под эгидой Лондона новой «Малой Антанты» на Востоке Европы обречен на провал

Экстравагантный британский премьер Борис Джонсон продолжает фонтанировать новыми геополитическими идеями, словно пытаясь отвлечь внимание от приближающейся к нему угрозы принудительной отставки из-за череды тянущихся за ним «разгульных» скандалов.