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Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии NBC, Аргентина – 2-я, Бельгия – 4-я, Португалия выше Германии и Испании

Бразилия лидирует в рейтинге участников ЧМ-2022, составленном NBC Sports. Аргентина заняла второе место, Франция в списке фаворитов турнира в Катаре идет на третьей строчке.

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