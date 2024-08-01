Страшное ДТП с автобусом и легковушкой в Саках: девушку зажало в авто

В городе Саки произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Об этом сообщили очевидцы. Фото: Наталья СомоваПо предварительной информации, водительница легкового автомобиля получила травмы и зажата в салоне.
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