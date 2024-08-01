Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lady lyudmila
    Ну и правильно ! Но все таки их было больше.До 7 лет тюрьмы г...
  • Александр Лагуткин
    Сам-то давно в штурмовиках?  Или тоже только языком?Сергей Карякин бо...
  • Александр Лагуткин
    Отправьте этого утырка за линию фронта на утилизацию.  У бандеровцев сейчас недостаток "пушечного мяса". Одним трупом...В Крыму задержали...

Страшное ДТП с автобусом и легковушкой в Саках: девушку зажало в авто

Страшное ДТП с автобусом и легковушкой в Саках: девушку зажало в авто

В городе Саки произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Об этом сообщили очевидцы. Фото: Наталья СомоваПо предварительной информации, водительница легкового автомобиля получила травмы и зажата в салоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх