Военные восстания и осады Константинополя в конце XI века

Сражение. Х–ХI вв. Худ. П. Тенг. После битвы при Манцикерте в 1071 году вроде ничего не изменилось. Живы и не в плену оказались все полководцы Ромейской империи.
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