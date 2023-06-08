Военное обозрение

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Военные восстания и осады Константинополя в конце XI века

Военные восстания и осады Константинополя в конце XI века

Сражение. Х–ХI вв. Худ. П. Тенг. После битвы при Манцикерте в 1071 году вроде ничего не изменилось. Живы и не в плену оказались все полководцы Ромейской империи.

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