Вучич анонсировал свою отставку и желание стать новым премьер-министром Сербии Президент Сербии Александр Вучич анонсировал собственную отставку.
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