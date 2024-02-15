Украинский офицер рассказал о главной ошибке ВСУ

Майор и начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич рассказал об ошибках командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), прокомментировав ситуацию в Авдеевке и усомнился в эффективности западного вооружения при неумелом командовании.