Майор и начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич рассказал об ошибках командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), прокомментировав ситуацию в Авдеевке и усомнился в эффективности западного вооружения при неумелом командовании.
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