Трамп обвинил Харрис в низком уровне интеллекта

Экс-президент США Дональд Трамп, выдвинутый кандидатом в президенты от Республиканской партии, считает, что его основная соперница – действующий вице-президент Камала Харрис, представляющая демократов, не в состоянии конкурировать с руководителями других государств, поскольку ее коэффициент интеллекта на очень низком уровне.