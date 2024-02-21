Байден раскритиковал Трампа

Чем ближе выборы в США, тем больше критикуют друг друга претенденты на пост. Действующий президент США Джо Байден считает, что экс-глава страны Дональд Трамп тянет США в прошлое, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на ТАСС.