Байден раскритиковал Трампа

Чем ближе выборы в США, тем больше критикуют друг друга претенденты на пост. Действующий президент США Джо Байден считает, что экс-глава страны Дональд Трамп тянет США в прошлое, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на ТАСС.
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