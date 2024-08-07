От ледника до смарт-холодильника

8 августа 1899 года американец Альберт Маршалл первым в мире запатентовал бытовой холодильник. Всего за 125 лет он превратился в самый важный домашний прибор, который сохраняет свежесть продуктов и тем самым — здоровье человека.
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