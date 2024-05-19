Как выглядит чудом выживший сын Юрия Батурина

Этого актёра до сих пор часто называют Знахарем благодаря его герою из одноименного фильма. Однако после него он снялся в доброй сотне проектов и стал одним из самых востребованных актёров отечественного кино.
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