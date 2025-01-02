Тяжелый год: власти пообещали, что для авторынка 2025-ый станет сложнее 2024-го

Российскому автопрому при всех его многочисленных достижениях в 2024-ом, в 2025-ом явно грозит сильное замедление, которое, в свою очередь, рискует негативно сказаться на потребителях учитывая то, что к нынешнему декабрю новые ТС уже стали гораздо менее доступными большинству россияне.
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