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«Надеюсь на извинения за расистские высказывания о сборной и Мбаппе. Лучший ответ – победа». Министр Франции по равноправию и борьбе с дискриминацией о Рахое и Амарилье

Аврора Берже, министр-делегат при премьере Франции по вопросам равноправия между женщинами и мужчинами и по борьбе с дискриминацией, призвала Мариано Рахоя и Селесту Амарилью извиниться за слова о французской сборной.

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