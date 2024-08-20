Экспертиза установила, что подпись генерала Попова в документах была подделана

ЗК

Зоя Келешиди

Как могли арестовать опираясь на косвенные улики, как???? Не провести до ареста экспертизы как??? У ГШ своя прокуратура, свои наёмные следаки по другому не назовешь Это что??? Когда гибнут люди, солдаты а эти счёты сводят с неугодными!!!