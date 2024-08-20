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Экспертиза установила, что подпись генерала Попова в документах была подделана

Экспертиза установила, что подпись генерала Попова в документах была подделана

По словам Буйновского, экспертиза опровергает виновность генерала.<strong>Почерковедческая экспертиза по уголовному делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, установила, что подпись в документах ему не принадлежит.

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Комментарии
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ЗК
Зоя Келешиди
Как могли арестовать опираясь на косвенные улики, как???? Не провести до ареста экспертизы как??? У ГШ своя прокуратура, свои наёмные следаки по другому не назовешь Это что??? Когда гибнут люди, солдаты а эти счёты сводят с неугодными!!!
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14 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Армия не воевавшая много лет превращается в болото. Там начинает процветать коррупция, взяточниство,,торгаши  среди старшинского состава. Результат на лицо.
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14 час.
НГ
Надежда Горбачева
Что-то долго это устанавливали
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13 час.

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