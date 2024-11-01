Бунт в ВСУ: «Сырский с упрямством идиота держит генералов-бездарей. Русские постоянно нас обходят с флангов»

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Куда продвигаются ВСУ на юждонецком направлении, в какую сторону
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12 час.
Юрий Шлыков
Прямиком к бандере,стройными рядами.
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11 час.
Юрий Шлыков
И не называйте подонков офицерами,настоящий офицер не будет воевать против своего народа.Это мрази продажные,а не офицеры.
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11 час.

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