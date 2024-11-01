В Киеве на фоне поражений все чаще говорят, что главкома пора снимать За последние три дня российские войска на Донбассе добились впечатляющих успехов на фронте, освободив 8 населенных пунктов, включая Богоявленку, Катериновку, Измайловку, Александрополь, Шахтерское, Вишневое и крупные — города Горняк и Селидово.
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