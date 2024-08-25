Азербайджан запретил въезд депутатам ПАСЕ, голосовавшим против него

Баку объявил персонами нон грата голосовавших против Азербайджана парламентариев23 августа член парламента Германии Франк Швабе обвинил Азербайджан в том, что он не разделяет ценности Совета Европы и вообще не заинтересован в членстве в этой структуре.
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