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Азербайджан запретил въезд депутатам ПАСЕ, голосовавшим против него

Азербайджан запретил въезд депутатам ПАСЕ, голосовавшим против него

Баку объявил персонами нон грата голосовавших против Азербайджана парламентариев23 августа член парламента Германии Франк Швабе обвинил Азербайджан в том, что он не разделяет ценности Совета Европы и вообще не заинтересован в членстве в этой структуре.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Правильно сделал, ибо не хер этих еврошлюшек вообще куда либо пускать, пусть у себя ЕС сидят и разлагаются!
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15 час.

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