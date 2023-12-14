"Ведомости": Минстрой не предлагает вводить ипотеку под 1% на домокомплекты ИЖС

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства не предлагало вводить в России льготную ипотеку под 1% на домовые комплекты в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с привлечением счетов эскроу для обычных российских граждан.
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