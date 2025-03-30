Глобальное потепление: точка невозврата пройдена

Очередная алармистсская статья, цитирующая целую цепочку старых и новых фейковых замурений: от глобального потепления, которое развенчано как теория её же авторами ещё пятнадцать лет назад, но до сих пор вовсю пользующаяся СМИ и бездарными чиновничьими конференциями как удобная погонялка "идущих не в ногу", и до новомодного "обезвоживания". Это на не имеющей "стоков и выходов" планете. Ей-богу, очумевшие "плоскоземельцы" правят! Удивительно, как не притянули ещё достославную пугалку конца прошлого века - "озоновые дыры", также немало крови попортившую народу. Система отвлечения внимания (и средств) людей планеты от реальных её проблем: несправедливого распределения ресурсов и доходов, загрязнения окружающей среды, повсеместного господства олигархата, а потому - войнам, распространению насилия, заболеваний и многого другого, что можно и должно решать, продолжает работать. В интересах сохранения доходов немногих и в помеху жизни всем остальным.

SI

Sergey Ivanov

Девочка Грета давно выросла- но дело ее живет! Господа власть имущие поняли, что самый верный доход можно получить от людской глупости. Вот и с этим глобальным потеплением та же история. Любой геолог подтвердит, что потепления и похолодания (то и другое- глобальные!) повторяются периодически через 15000 лет. Это видно по геологическим пластам. Что, кто- то и сейчас скажет, что это все устроил человек? Хотя... очень может быть! Когда первобытные люди научились жарить мамонта и в небо пошла первая струя дыма с парниковым углекислым газом- жрецы поняли: Скоро наступит глобальное потепление! А вместе с ним исчезнет кормовая база мамонтов. Мамонты вымрут- и на племя обрушится голод! И вот оно наступило! Девочка Грета свой гонорар сумела снять. Говорят, она неплохо наварилась на этой человеческой глупости... А еще есть проблема озоновых дыр! Девочка Грета! Пора бы снова выступить с трибуны ООН! Пора, наконец, запретить эти пшикалки, в которые добавлен разрушающий озон фреон. И холодильники тоже! Правда, есть нюансик: Самая большая озоновая дыра- над Антарктидой... Похоже, кто- то успел завезти туда вагон аэрозольных баллончиков...