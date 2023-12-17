«Единая Россия» отправила 600 тонн гуманитарного груза в новые регионы

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Стройматериалы, продукты, лекарства, бытовая техника, книги, печки, дроны, автомобили высокой проходимости и подарки к празднику отправились в новые регионы и на передовую СВО.
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