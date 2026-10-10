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«Влюбилась, не думая о возрасте»: почему история Полины Агуреевой и Фёдора Малышева оказалась больше, чем брак

«Влюбилась, не думая о возрасте»: почему история Полины Агуреевой и Фёдора Малышева оказалась больше, чем брак

Они были супругами и коллегами, вместе обсуждали книги, придумывали спектакли и растили сына. А когда осенью 2025 года стало известно, что Полина Агуреева и Фёдор Малышев развелись, привычное объяснение нашлось почти сразу: пятнадцать лет разницы в возрасте.

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