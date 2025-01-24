Владельцам китайских авто дали совет на время холодов

Автоэксперт Буров посоветовал владельцам китайских авто накрывать их термочехлом Зимой китайские автомобили лучше всего парковать в гараже или хотя бы накрывать термочехлом, сообщил руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров.
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