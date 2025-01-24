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Владельцам китайских авто дали совет на время холодов

Владельцам китайских авто дали совет на время холодов

Автоэксперт Буров посоветовал владельцам китайских авто накрывать их термочехлом Зимой китайские автомобили лучше всего парковать в гараже или хотя бы накрывать термочехлом, сообщил руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров.

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