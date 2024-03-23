Участник СВО: Связь террористов с Киевом прослеживается чётко

ВМ

Владимир Минаков

Да не пойдёт на это власть: подписали еврохартию и будут косить под " мы же не папуасы", мы в джентельмены аглицкие пытаемся податься, забывая, что творили эти наглосаксы с сипаями в Индии... После войны были виселицы и приговорённых к смертной казни привселюдно вешали на виселицах ( есть масса кинохроники). Потом заменили тихим расстрелом в подвалах. А сейчас за убийство сотни мирного населения будут рассказывать, что им дали пожизненное существование. Пусть их в Беларуси судят - там у батьки разговор о долгой жизни на госхарчах не канает - расстрел за содеянное преступление. А чтобы не думали, что на том свете им будут даны сорок девственниц - всем сообщить, что этим дамам евнухи и на том свете не нужны...