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Участник СВО: Связь террористов с Киевом прослеживается чётко

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Да не пойдёт на это власть: подписали  еврохартию и будут косить под &quot; мы же не папуасы&quot;, мы в джентельмены аглицкие пытаемся податься, забывая, что творили эти наглосаксы с сипаями в Индии... После войны были виселицы и приговорённых к смертной казни привселюдно вешали на виселицах ( есть масса кинохроники). Потом заменили тихим расстрелом в подвалах. А сейчас за убийство сотни мирного населения будут рассказывать, что им дали пожизненное существование.  Пусть их в Беларуси судят - там у батьки разговор о  долгой жизни на госхарчах не канает - расстрел за  содеянное преступление.  А чтобы не думали, что на том свете им будут даны сорок девственниц - всем сообщить, что этим дамам евнухи и на том свете не нужны...
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