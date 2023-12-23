Миронов обратился к Кравцову из-за слухов об отмене елок в части школ

Депутат Госдумы действующего созыва отправил обращение министру просвещения России Сергею Кравцову из-за беспокойства от появившихся слухов об отмене проведения новогодних елок в некоторых российских школах.
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