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Миронов обратился к Кравцову из-за слухов об отмене елок в части школ

Миронов обратился к Кравцову из-за слухов об отмене елок в части школ

Депутат Госдумы действующего созыва отправил обращение министру просвещения России Сергею Кравцову из-за беспокойства от появившихся слухов об отмене проведения новогодних елок в некоторых российских школах.

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