Про Украину послевоенную. По моему оч. толково!!

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Василий Васильев

Насчет промывки мозгов, могу добавить. У подруги жены, живущей в Одессе, отец - бывший советский военный, офицер. Вышел в отставку практически сразу после обретения Украиной независимости. За 20 лет потерял все, что было в нем советского. Стал непримиримым хохлом-русофобом. И это я говорю о человеке, который учился в советской школе, получил высшее образование в советском ВУЗе и служил в Советской Армии. А на старости лет, даже не зная нормально хохлятского языка, он стал врагом России. А что тогда говорить о более молодых хохлах ? Им промыть мозги было гораздо проще. Что и было сделано, при молчаливом согласии и невмешательстве России.