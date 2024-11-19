Сетевым хитом стал радикальный пост участника СВО с псевдонимом «Расуль». Воевавший на Херсонщине и недавно вернувшийся домой по ранению боец говорит, что вряд ли следует делить шкуру еще не убитого медведя.
Про Украину послевоенную. По моему оч. толково!!
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Насчет промывки мозгов, могу добавить. У подруги жены, живущей в Одессе, отец - бывший советский военный, офицер. Вышел в отставку практически сразу после обретения Украиной независимости. За 20 лет потерял все, что было в нем советского. Стал непримиримым хохлом-русофобом. И это я говорю о человеке, который учился в советской школе, получил высшее образование в советском ВУЗе и служил в Советской Армии. А на старости лет, даже не зная нормально хохлятского языка, он стал врагом России. А что тогда говорить о более молодых хохлах ? Им промыть мозги было гораздо проще. Что и было сделано, при молчаливом согласии и невмешательстве России.
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4 час.
vagas Karlito
Массовый психоз! Обязательно нужен им кусок земли небольшой на западенщине для альтернативы! Всех упертых туда! Вякнул что то про хохлизм -собирай монатки и в припрыжку туда!))
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2 час.
с
саша
Зарассуждались... еще ведь и не "перепрыгнули"....запросто все вернете им ...-добрые же! А они всегда принимают "форму сосуда"...Украина- страна третьего мира.
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1 час.
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