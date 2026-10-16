Москвичей ждут последние теплые выходные, а со следующей недели температура воздуха значительно снизится, однако из-за роста атмосферного давления установится сухая и солнечная погода.
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