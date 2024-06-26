Прокуратура решила через суд обязать мэрию устроить ливневки

Суд рассмотрит иск прокуратуры об обустройстве ливневой канализации на ряде улиц Новосибирска. Прокуратура Новосибирской области обратилась в Центральный районный суд региональной столицы с исковым заявлением об обязании мэрии обустройства ливневой канализации.
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