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Прокуратура решила через суд обязать мэрию устроить ливневки

Прокуратура решила через суд обязать мэрию устроить ливневки

Суд рассмотрит иск прокуратуры об обустройстве ливневой канализации на ряде улиц Новосибирска. Прокуратура Новосибирской области обратилась в Центральный районный суд региональной столицы с исковым заявлением об обязании мэрии обустройства ливневой канализации.

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