Главы регионов Донбасса и Новороссии сочли пуск "Орешника" адекватным ответом

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что применение российскими военными ракеты "Орешник" против Украины является адекватным и справедливым ответом на агрессию против мирных городов РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии