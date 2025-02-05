Зеленский сделал неожиданное признание по украинским территориям

Зеленский: Киев не сможет вернуть утраченные территории из-за недостатка помощи Вооруженные силы Украины не смогут вернуть утраченные в ходе боевых действий территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
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